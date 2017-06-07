Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал неожиданное поражение от Мальты в товарищеском матче. Об этом сообщает канал «Футбол».

«Все говорили, что Мальта – слабая команда. Мальта умеет защищаться. Мы создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой. Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок. Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как это было вчера», - сказал Шевченко.

«Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять», - добавил тренер.

Напомним, 6 июня сборная Украины впервые в своей 25-летней истории проиграла команде Мальты.

Мальта занимает в рейтинге ФИФА 182 место.

По материалам: 112 Украина