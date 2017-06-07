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Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон №3726, разрешающий оказание частных детективных услуг. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

В предложениях к закону Порошенко отмечает, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.

Подчеркивается, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и в транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-разыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Президент вернул закон в парламент для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его с нормами базовых законодательных актов.

Напомним, Рада приняла закон о частной детективной деятельности 13 апреля.

 
ForUm

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