Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон №3726, разрешающий оказание частных детективных услуг. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.



В предложениях к закону Порошенко отмечает, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.

Подчеркивается, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и в транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-разыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Президент вернул закон в парламент для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его с нормами базовых законодательных актов.



Напомним, Рада приняла закон о частной детективной деятельности 13 апреля.



