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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередной незаконной поездкой в ​​Автономную Республику Крым, которая является суверенной территорией Украины, временно оккупированной Российской Федерацией, группы высокопоставленных должностных лиц государства-оккупанта во главе с председателем Совета Федерации федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко,  которая состоялась с грубым нарушением украинского законодательства и международного права. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД

«Рассматриваем этот и другие подобные так называемые «визиты» руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)» A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, Бакинской Декларации и резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по двусторонним договорам и другими нормами международного права», - говорится в нем.

В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.
ForUm

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