Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что открытого военного конфликта между Россией и США «никто бы не пережил». Отрывок из интервью опубликован на YouTube телеканалом Showtime.

«В «горячей» войне США доминировали бы?» – спросил Стоун. «Я думаю, что никто бы не пережил», – ответил Путин.

Также он заявил, что не теряет надежды на перемены в российско-американских отношениях.

На вопрос Стоуна о том, есть ли шанс наладить отношения с США после избрания Дональда Трампа, Путин заявил: «Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».