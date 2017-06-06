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Сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции в Киеве и военной прокуратуры Киевского гарнизона задержали председателя ликвидационной комиссии полковника ВСУ при получении 24 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оперативники разоблачили преступную схему получения незаконного дохода, организованную служащими Вооруженных сил Украины во время ликвидации военных предприятий.

Председатель ликвидационной комиссии госпредприятия требовал от представителя коммерческой структуры неправомерную выгоду –  24 тыс. гривен «вознаграждения» за предоставление во временное пользование помещений госпредприятия и снижение арендной платы.

Правоохранители проводят санкционированный обыск.

Санкция статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х годов.
ForUm

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