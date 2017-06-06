В городе Чернобыль на базе бывшего общежития «Полесье» открыт хостел с улучшенными условиями проживания. Об этом сообщает Госагентство по управлению Зоной отчуждения.

Хостел рассчитан на 100 мест для краткосрочного проживания в нем посетителей зоны отчуждения.

«Для посетителей созданы все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно- или двухместной комнате, бесплатное пользование сетью Интернет и тому подобное», - говорится в сообщении.

Хостел «Полесье» расположен по адресу г. Чернобыль, ул. Кирова, 34В и подчиняется Государственному специализированному предприятию «Чернобыльский Спецкомбинат».