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Во Львове сменили руководителя и первого заместителя руководителя патрульной полиции. Представление нового руководства произошло во вторник, 6 июня, сообщает  zaxid.net.

Так, новым руководителем патрульной полиции Львова стал Роман Пилипенко, который до сих пор возглавлял патрульных Запорожья, а его первым заместителем – Андрей Богуш, который был начальником патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Антону Пузыревскому, который возглавлял патрульную полицию Львова с ноября 2015 года, предложили стать руководителем патрульных в Тернополе. Его первого зама – Максима Пидболячного – также переведут на другую должность, но пока еще не решили, на какую именно, поскольку сам патрульный находится в отпуске.

Во время брифинга новый руководитель патрульной полиции Львова Роман Пилипенко заявил, что это плановая ротация, и он будет работать на новой должности около двух лет.

34-летний Пилипенко родился в Макеевке Донецкой области. Во время учебы в школе входил в Пласт. В 2005 году окончил Донецкий юридический институт МВД при Донецком университете по специальности «Правоведение», а в 2008 году – Донецкий национальный университет по специальности «Управление персоналом и экономика труда». В 2001 году пошел работать в МВД. С июля 2005 по август 2008 работал оперуполномоченным в отделе по борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности. В 2015-2016 годах уже работал в патрульной полиции Львова, сначала в должности командира роты, а затем – заместителя начальника.

29-летний Андрей Богуш родился в с. Потелич (Жовковский район). В 2012 году закончил обучение во Львовской государственной финансовой академии по специальности «Финансы и кредит». В 2007-2014 годах работал в сфере логистики, после этого участвовал в АТО. В сентябре 2015 был руководителем роты патрульной полиции Львова, а в мае 2016 возглавил патрульную полицию Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.
ForUm

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