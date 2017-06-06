В сети обнародовано видео взрыва и масштабного пожара в Днепровском районе Киева.

«Жутко наблюдать бессилие пожарных и как стремительно поглощает огонь свою добычу. При взрыве даже на балконе на таком расстоянии обдало жаром», – отметил очевидец пожара.

Напомним, сегодня, 6 июня, в Днепровском районе Киева на территории частного домовладения произошел взрыв с последующим горением.

В 15:20 пожар был локализован на площади 400 кв.м.