Сотрудники следственного управления прокуратуры Днепропетровской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, Нацполиции и СБУ в рамках уголовного производства, начатого по фактам растраты бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов и служебной халатности (ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 212 и ч. 2 ст. 367 УК Украины), проводят обыски в горсовете Кривого Рога и его структурных подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что в течение 2016 года чиновники Криворожского горсовета заключали договоры о выполнении работ и услуг за бюджетные средства, часть которых с целью дальнейшей реализации перечислялась ряду фиктивных предприятий, которые, в свою очередь, безосновательно формировали налоговый кредит. В дальнейшем полученные таким образом денежные средства распределялись между должностными лицами органов исполнительной власти горсовета.

Во время обысков изъята тендерная документация и договора на выполнение работ, которые заключались с частными предприятиями, и другие документы, на основании которых в дальнейшем осуществлялось завладение бюджетными средствами.

Сейчас сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений ряду лиц, среди которых – первый заместитель Криворожского городского головы, бывший и действующие начальники управлений и отделов исполкома городского совета, а также должностные лица частных предприятия, сотрудничавшие с горсоветом.

Учитывая то, что некоторые подозреваемые находятся за пределами Украины, решается вопрос об объявлении их в розыск и получении разрешения на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.