также в разделеПолитика
В РФ обещают зеркально ответить на введение Украиной визового режима 67
«Нафтогаз» о заявлениях «Газпрома»: «Зберігайте спокій та лупайте сю скалу» 29
Послы ЕС одобрили продление «крымских» санкций 45
Рада увеличила финансирование местных выборов 11
Омелян поддерживает ограничение ж/д и автобусного сообщения с РФ 60
ВР включила медреформу в повестку дня сессии 62
Порошенко: Украинские журналисты успешно противодействуют российской пропаганде 25
Кабмин передал в Раду проект медреформы 28
БПП призывает НАБУ и САП разобраться с газовым контрактом Тимошенко 312
Рада отложила избрание омбудсмена из-за НАПК 99
«Нафтогаз»: «Газпром» заставят выполнять решение Стокгольмского арбитража 147
Порошенко взялся за развитие сельской медицины 47
В ПАСЕ приняли проект резолюции об импичменте Аграмунта 45
Порошенко требует от ВР принять медреформу до конца сессии 99
Черногория ввела санкции против 149 россиян за агрессию против Украины 63
Хан: Безвиз – давно заслуженная награда для Украины 50
Украина не будет подавать новые иски в ЕСПЧ против РФ 75
Петренко: Украина готова к введению виз с РФ 139

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Руанда - Игоря Цезаря, Республики Сенегал - Амаду Дабо, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка - Пакира Мохидина Амзы, и Федеративной Демократической Республики Эфиопия - Кума Демекса Токона, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В ходе беседы с главой дипломатической миссии Республики Руанда стороны обсудили вопросы активизации политического диалога между двумя государствами, а также перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

Во время беседы с послом Республики Сенегал была отмечена важность более тесного сотрудничества между Украиной и Сенегалом в рамках международных организаций, наращивание двустороннего торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

Во время встречи с послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Украине Глава государства отметил существенный рост товарооборота между двумя государствами. В этом контексте подчеркнута актуальность начала деятельности Совместной межправительственной украинский-ланкийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Во время встречи с послом Эфиопии были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия между Украиной и Эфиопией в рамках непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Президент Украины положительно оценил решение руководства государств, которые представляют главы дипломатических миссий, окончательно отказаться от практики назначения чрезвычайных и полномочных послов в Украине по совместительству с резиденцией в Российской Федерации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года