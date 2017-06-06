Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Руанда - Игоря Цезаря, Республики Сенегал - Амаду Дабо, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка - Пакира Мохидина Амзы, и Федеративной Демократической Республики Эфиопия - Кума Демекса Токона, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В ходе беседы с главой дипломатической миссии Республики Руанда стороны обсудили вопросы активизации политического диалога между двумя государствами, а также перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

Во время беседы с послом Республики Сенегал была отмечена важность более тесного сотрудничества между Украиной и Сенегалом в рамках международных организаций, наращивание двустороннего торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

Во время встречи с послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Украине Глава государства отметил существенный рост товарооборота между двумя государствами. В этом контексте подчеркнута актуальность начала деятельности Совместной межправительственной украинский-ланкийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Во время встречи с послом Эфиопии были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия между Украиной и Эфиопией в рамках непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Президент Украины положительно оценил решение руководства государств, которые представляют главы дипломатических миссий, окончательно отказаться от практики назначения чрезвычайных и полномочных послов в Украине по совместительству с резиденцией в Российской Федерации.