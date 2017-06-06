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«Укрзализныця» может запустить пассажирский «поезд пяти столиц», который соединит Украину со странами Балтии.

Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге, посвященном инфраструктурной готовности Украины к введению безвизового режима с ЕС, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

Маршрут нового поезда соединит столицы пяти государств - Киев, Минск, Вильнюс, Ригу и Таллинн. В перспективе новый поезд может быть продлен до Одессы. Дату запуска поезда министр не назвал.

Напомним, 12 июня отправится в первый рейс поезд из Ковеля в польский город Хелм. 

С 1 августа ПАО «Укрзализныця» планирует отправить в первый рейс поезд Львов - Краков. 

 
ForUm

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