«Укрзализныця» может запустить пассажирский «поезд пяти столиц», который соединит Украину со странами Балтии.

Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге, посвященном инфраструктурной готовности Украины к введению безвизового режима с ЕС, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

Маршрут нового поезда соединит столицы пяти государств - Киев, Минск, Вильнюс, Ригу и Таллинн. В перспективе новый поезд может быть продлен до Одессы. Дату запуска поезда министр не назвал.

Напомним, 12 июня отправится в первый рейс поезд из Ковеля в польский город Хелм.

С 1 августа ПАО «Укрзализныця» планирует отправить в первый рейс поезд Львов - Краков.