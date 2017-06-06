Виталий Григорьев, задержанный по делу о беспорядках 9 мая в Днипре, заявил о прессинге со стороны правоохранительных органов. Об этом пишет From-ua.

«Добиваются обвинительных показаний против нардепа Александра Вилкула, правда никому не интересна», - передает слова своего подзащитного адвокат Наталья Юдина.

Сегодня, 6 июня, после встречи со своим подзащитным в СИЗО Днипра, Юдина заявила: «Мой подзащитный пошел на крайнюю меру (объявление голодовки), чтобы привлечь внимание правозащитных организаций и СМИ. Процесс слишком заполитизирован. У Григорьева есть жена и малолетний ребенок, на их семью оказывается колоссальное давление. Ни свидетели, ни потерпевший не указали на моего подзащитного, как на участника драк или провокаций. Никакой доказательной базы попросту не существует, а человека удерживают в СИЗО с целью шантажа и втягивания в некие политические игры».

На знак протеста против давления правоохранительных органов задержанный объявил голодовку. Через адвоката он передал следующее заявление:

«Я требую справедливого и беспристрастного процесса. Я не принимал участия ни в каких массовых беспорядках и драках, не получал денег или другой выгоды от участия в мероприятиях на 9 мая. Я вышел почтить память наших погибших дедов и прадедов, которые отдали все, защищая нашу страну от нацизма. Сейчас, в 2017 году, мне страшно представить, что участие в Параде Победы может стать причиной политических репрессий. Никому не нужна правда – почему мы вышли 9 мая и зачем, от нас добиваются показаний против нардепа Александра Вилкула. Я знаю его лишь как одного из лидеров «Оппозиционного блока» и участника Парада Победы на 9 мая. Лжесвидетельствовать против него, или против какого-либо другого публичного человека или политика отказываюсь. Буду голодать до тех пор, пока процесс не повернется в законное русло и не прекратится прессинг».

Юдина сообщила, что на данный момент состояние Григорьева удовлетворительное. Далее ради защиты прав своего подопечного она будет обращаться в международные правозащитные организации и в СМИ.

Напомним, Виталий Григорьев, а также еще 7 человек были задержаны после инцидентов на праздничных мероприятиях 9 мая в Днипре. Им вменяют участие в массовых беспорядках. Ни один свидетель или потерпевший не указал на Григорьева как на участника стычек по время праздничных мероприятий 9 мая.