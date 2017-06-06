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Коммунальное предприятие «Плесо» открыло в Киеве 11 пляжей к началу купального сезона. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на начальника КП Дениса Пикалова.

«Распоряжение еще не подписано, но купальный сезон уже формально открыт. Паспорта получили 11 пляжей», - сказал он.

К открытию подготовлены пляжи «Детский», «Венеция», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Молодежный», «Пуща-Водица», «Черторый», «Вербный», «Радужный», «Тельбин» и «Центральный».

Кроме того, пляжи «Детский» и «Золотой» получили международную премию «Голубой флаг», предоставляемую за лучшие характеристики и обустройство пляжа.

Температура воды в Днепре составляет +17...+18 градусов по состоянию на 6 июня.

 

 
ForUm

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