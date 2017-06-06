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Верховная Рада включила в повестку дня сессии четыре законопроекта, принятие которых даст старт медицинской реформе в Украине.

В частности, за внесение в повестку дня проектов законов №6327, №6327-1 (о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств) проголосовали 247 народных депутатов, а за законопроекты №6329, №6329-1 (о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины) – 249.

Документы направлены на рассмотрение профильных комитетов.

Напомним, Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.
ForUm

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