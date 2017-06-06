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Вандалы разграбили герб Киева, который украшает верхушку Московского моста на высоте 80 метров, сообщает «Сегодня».

Факт воровства заметили киевляне. На фото, которые обсуждают в соцсетях, видно, что на гербе нет части листьев каштана. «Герб Киева на Московском мосту «почти все», — написал киевлянин Андрей.

В «Киевавтодоре», на балансе которого находятся все мосты, сообщили, что над гербом столицы надругались вандалы.

«Сотрудники «Киевавтодора» неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе», — сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
ForUm

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