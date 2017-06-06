Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает за ограничения железнодорожного и автобусного сообщения с Российской Федерацией и установления визового режима между странами.

Об этом он заявил во время презентации результатов исследования «Коррупция в транспортном бизнесе», сообщает Укринформ.

«Как гражданин Украины, я поддерживаю эту идею», - заявил министр.

В то же время Омелян опроверг информацию о том, что Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией летом.

Напомним, ранее РосСМИ сообщали, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.