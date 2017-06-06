Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что президент Дональд Трамп попросил его восстановить отношения Штатов с Россией и не допустить политической нестабильности в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с россиянами.

Тиллерсон сказал, что отношения с Россией находятся на низком уровне и все более ухудшаются, и Трамп попросил его попробовать стабилизировать отношения и восстановить доверие, сообщает УНИАН со ссылкой на Fox News.

Главный дипломат США сказал об этом в столице Новой Зеландии городе Веллингтон, где он встретился с премьер-министром Биллом Инглиш во время короткого визита, уточняет издание.

Тиллерсон сказал, что он не может комментировать подробности расследования в отношении российского вмешательства в выборы, поскольку у него нет точных сведений.

Он отметил, что Трамп сказал ему, что для него не должно быть препятствий для работы по улучшению отношений с РФ. По словам Тиллерсона, Трамп совершенно четко сказал, что нужно работать над восстановлением связей в тех областях, в которых можно достичь прогресса.

Напомним, разведывательные службы США установили, что перед днем голосования на президентских выборах в США компьютеры избирательных комиссий были массово атакованы с вмешательством Главного разведывательного управления РФ.