Окончательного решения Стокгольмского арбитража по делу НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» можно ожидать не ранее, чем через три месяца.

Об этом в интервью 5 каналу заявил председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, в течение трех месяцев решение Стокгольмского арбитража будет трансформировано в математический расчет - станет основой для второго окончательного решения арбитража.

«Решение теперь надо трансформировать в математический расчет. Это займет определенное время. Этот математический расчет станет основой для второго окончательного решения трибунала. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение приблизительно трех месяцев, но до того момента, пока это не будет сделано судом, сторонам нельзя давать какие-либо прогнозы относительно цифровых значений», - заявил Коболев.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».