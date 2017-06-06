Вчера, 5 июня, в Броварах Киевской области на улице Киевская возле остановки «Парк Тараса Шевченко» сгорел маршрутный автобус «I VAN», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района в 20:15.
На место вызова было направлено дежурное отделение 56-й государственной пожарно-спасательной части г. Бровары.
«По прибытию на место вызова пожарные установили, что огнем охвачен автобус полностью. Водитель автобуса, пытаясь самостоятельно ликвидировать возгорание, получил ожоги верхних конечностей 1 и 2-й степени тяжести и был госпитализирован в Броварскую центральную районную больницу. Пожар локализован в 20:30 и ликвидирован в 20:50 силами 4 человек личного состава с помощью ствола «Б». Причина пожара и ущерб устанавливается», – сказано в сообщении.
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