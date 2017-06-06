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Более 200 котов и кошек, как домашних так и бездомных, отравлены в небольшом приморском городке на юге Франции в течение месяца, сообщает ВВС.

Все жертвы загадочного «серийного убийцы кошек» обитали в городе Сен-Пьер-ла-Мер в 90 км к югу от Монпелье.

Как сообщает газета Depeche, в местном сообществе по защите животных очень встревожены сообщениями о массовой гибели кошек.

Также поступают сообщения, что жертвами неизвестного яда становятся грызуны и птицы. Местные жители опасаются, что от действий таинственных отравителей могут пострадать и дети.

Представители местной ассоциации по защите бродячих кошек сообщили о массовой гибели животных в полицию и попросили провести вскрытие мертвых кошек, чтобы определить тип яда.

Глава ассоциации Николь Ломбар предполагает, что это мог быть, в частности, крысиный яд или отрава на основе каннабиса.

«Здесь царит атмосфера ненависти, никто никому не доверяет. Мы все боимся, что дети могут проглотить этот загадочный яд», - цитирует издание Ouest-France местную жительницу.
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