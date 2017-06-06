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Российская Федерация, Иран и международный терроризм - основные угрозы стабильности и безопасности современного мира. Такую точку зрения озвучил на заседании Североатлантического совета вице-президент США Майк Пенс.

«Попытки России силой переиначить международно признанные границы, попытки Ирана расшатать Ближний Восток, глобальная угроза терроризма, который может ударить где угодно, в какое угодно время... Похоже, сейчас в мире опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», - заявил он, сообщает LIGA.net.

Пенс подчеркнул, что США привержены 5-й статье Устава НАТО, по которой нападение на одного члена Альянса будет обозначать атаку на весь блок, а потому все государства-члены объединения совместно отразят агрессию.

«Альянс должен развиваться в пику старым и новым противникам, чтобы сдерживать угрозы современного мира и завтрашнего дня. Особенно это важно в плане противостояния терроризму», - отметил американский вице-президент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.
ForUm

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