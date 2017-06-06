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Ремонтная бригада вышла на ремонтные работы ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Ремонтная бригада в сопровождении минеров, представителей ОБСЕ и СЦКК вышла на ремонтные работы ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции возле Авдеевки», – отметил он.

По словам Жебривского, специалисты обследуют линию и определят характер и объем восстановительных работ.

Напомним, 4 июня в результате обстрела была снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. 
ForUm

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