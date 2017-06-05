В рамках церемонии, прошедшей в Вашингтоне, глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал протокол о вступлении страны в альянс заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону, сообщает Би-би-си.

«Сегодня мы стали частью самого могущественного и успешного альянса в истории, - заявил во время церемонии премьер Черногории Душко Маркович. - Мы празднуем сегодня то, что никто больше не будет принимать решений за нас и нашу страну у нас за спиной».

Через два дня, 7 июня, флаг Черногории будет торжественно поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Напомним, процесс вступления Черногории в НАТО начался в марте 2014 года. В мае того же года Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России, введенным в связи с конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма.

В начале декабря 2015 года члены НАТО приняли решение о начале переговоров о вступлении в альянс Черногории.

МИД РФ тогда назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению в альянс конфронтационным шагом, который вынуждает Москву к соответствующей реакции.

19 мая 2016 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписан протокол о присоединении Черногории к Организации Североатлантического договора.

28 апреля 2017 года парламент Черногории (скупщина) ратифицировал протокол о присоединении страны к НАТО.