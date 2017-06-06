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В США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Винер, сообщает ВВС.

25-летняя Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

Обвинения были предъявлены вскоре после того, как портал Intercept опубликовал секретный доклад Агентства национальной безопасности о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее - сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщают СМИ.

Сотрудница международной корпорации Pluribus, выполнявшей работу по контракту для Пентагона, Виннер работала в подразделении АНБ в Джорджии с февраля.

В опубликованных в Intercept документах содержались обвинения в адрес российских служб военной разведки в попытке совершить кибератаку на по меньшей мере одного поставщика программного обеспечения для системы голосования перед президентскими выборами в США.

Сотрудников российских спецслужб также заподозрили в отправке фишинговых писем более чем сотне сотрудников избирательных комиссий.

В то же время в документе не содержалось информации о том, что усилия хакеров увенчались успехом.

Файл АНБ, о котором идет речь, должен был оставаться секретным как минимум до мая 2042 года.

 
ForUm

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