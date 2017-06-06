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Дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа РФ подняты по тревоге в оккупированном Крыму для проверки боевой готовности, заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Отмечается, что боеготовность летчиков проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, сообщает РИА Новости.

В первый день своего визита на оккупированный полуостров он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение авиационных частей на аэродроме Бельбек.
ForUm

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