также в разделеЭкономика
Коболев анонсировал снижение цены на газ 65
МВФ и Всемирный банк подержали проект пенсионной реформы 139
Госдолг Украины вырос до $74,3 миллиарда 91
Украинским банкам запретили обслуживать санкционные российские компании 93
Микольская: ЗСТ с Канадой должна заработать в августе 23
Назван крупнейший торговый партнер Украины в ЕС 91
Генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о ЗСТ с Украиной 62
Украина сомневается в транзите российского газа с 2019 года 154
В «Газпроме» прокомментировали поражение в Стокгольме 277
По решениям судов с «Газпрома» уже взыскали первые суммы 1231
Европарламент поддержал предоставление Украине торговых преференций 38
Минэнергоугля подготовило проект Энергетической стратегии 26
«Газпром» назвал решение Стокгольмского арбитража промежуточным 75
Суд признал законным штраф АМКУ к «Тедис» 33
«Нафтогаз»: Стокгольмский арбитраж отменил принцип «бери или плати» 159
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 3% 25
Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и инфляции в 2017 году 77
«Укрзализныця» впервые за три года получила прибыль 34

Окончательные расчеты сумм компенсации в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» будут известны после завершения так называемого «транзитного дела». Об этом в эфире «1+1» заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он напомнил, что согласно решению Трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает на оплате по принципу «бери или плати», Украина ничего платить не будет.

«Нам удалось также пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые покупал «Нафтогаз», с этого периода времени «Газпром» должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации займут, по моим оценкам, 2-3 месяца», - добавил он, сообщает «Экономическая правда».

«Мы ожидаем два окончательных решения - по делу о поставках газа, по которому было первое отдельное решение, и по «транзитному делу», которое по графику должны были принять до конца июня. По нашим ожиданиям, это (решение) будет дольше, поскольку затянулось решение по первому делу», - отметил Коболев.

Он отметил, что в случае, если «Газпром» откажется выполнять решение арбитража, это будет «беспрецедентным решением».

«Во-вторых, «Газпром» имеет много активов за рубежом, на которые можно накладывать арест через другие суды», - добавил глава «Нафтогаза».

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года