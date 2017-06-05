Окончательные расчеты сумм компенсации в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» будут известны после завершения так называемого «транзитного дела». Об этом в эфире «1+1» заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он напомнил, что согласно решению Трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает на оплате по принципу «бери или плати», Украина ничего платить не будет.

«Нам удалось также пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые покупал «Нафтогаз», с этого периода времени «Газпром» должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации займут, по моим оценкам, 2-3 месяца», - добавил он, сообщает «Экономическая правда».

«Мы ожидаем два окончательных решения - по делу о поставках газа, по которому было первое отдельное решение, и по «транзитному делу», которое по графику должны были принять до конца июня. По нашим ожиданиям, это (решение) будет дольше, поскольку затянулось решение по первому делу», - отметил Коболев.

Он отметил, что в случае, если «Газпром» откажется выполнять решение арбитража, это будет «беспрецедентным решением».

«Во-вторых, «Газпром» имеет много активов за рубежом, на которые можно накладывать арест через другие суды», - добавил глава «Нафтогаза».

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».