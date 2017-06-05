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Литва начинает строительство защитного забора у границ с Россией, сообщает литовская Служба охраны госграницы.

«До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Первый столб будущего забора будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом.

Стоимость строительства оценивается в 1,335 миллиона евро, деньги выделены из государственного бюджета. Работы выполнит ЗАО Gintrėja на основании двустороннего договора между компанией и Службой охраны государственной границы Литвы, сообщает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что у границы с Калининградской областью построят металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием. Ограждение будет находиться на участке границы Литвы и России у местечка Виштитис, продолжится он в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Практически вся 109-километровая водная граница ранее была оборудована системой наблюдения.

Строительные работы планируется завершить до 20 декабря.

До 2020 года Служба по защите госграницы также планирует построить забор у литовско-белорусской границы. Ведомство считает, что ограждение поможет защитить от нелегальной миграции.
ForUm

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