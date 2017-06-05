До конца дня 5 июня в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами порывы ветра и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В ближайший час и до конца дня 5 июня в западных, северных и Винницкой областях грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Чернивицкой, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях – сильные дожди», – говорится в сообщении.

Также, по данным ГосЧС, в ближайший час 5 июня и до конца суток в Киеве ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером – грозы.