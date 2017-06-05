Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек.

Подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.

Ранее по подозрению в причастности к теракты были арестованы 12 человек.

В полиции также заявили, что идентифицировали личности трех человек, совершивших нападение - их имена будут преданы огласке «как только это станет возможным».

Глава Скотленд-ярда Крессида Дик заявила, что три террористических нападения, совершенные исламистами в Британии за последние три месяца, по большому счету имеют местные корни, а не организованы из-за рубежа. Она отметила, что у ряда атак, несомненно, есть «зарубежные» корни, однако большинство угроз имеет местное происхождение, сообщает Би-би-си.

Со слов главы столичной полиции, расследование нападения в Лондоне, совершенного в ночь на воскресенье, продвигается очень быстро. В ходе расследования полиции удалось получить большое количество данных и улик. Крессида Дик также отметила, что для обеспечения безопасности в британской столице будут дежурить усиленные наряды полиции, а в центре Лондона на ночь на мостах будут устанавливаться специальные заграждения.

Ранее в понедельник стало известно имя первой жертвы нападения. По данным полиции, это канадка Крисси Арчибальд.

До этого полиция не называла имени ни одного из семи погибших. Премьер Канады Джастин Трюдо заявлял, что один из погибших - гражданин Канады.

Как сообщила семья погибшей девушки, она переехала в Европу к своему жениху. До переезда, в Канаде, ее работа была связана с организацией приютов для бездомных людей.

«Мы скорбим о потере нашей красивой и любящей дочери и сестры [...] Она бы никогда не смогла понять ту бессмысленную жестокость, которая стала причиной ее смерти», - говорится в заявлении ее семьи.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».