Амина Окуева, жена Адама Осмаева, раненого в ходе неудачного покушения, поделилась своим впечатлением от киллера и рассказала подробности нападения на нее и мужа.

Как сообщает ТСН, по мнению Окуевой, нападение на ее мужа совершил опытный киллер, который много лет занимался и много заданий выполнил, получил очень много информации.

«Судя по тому, как он общался, его психологическая подготовка, очень искусно симулировал европейский акцент, все время разговаривал с европейским акцентом, он готовился не в кадыровском дворе, его ФСБ готовила или ГРУ, более серьезные конторы», – считает Окуева.

«Если бы у меня это не было отработано до автоматизма, то ничего бы не получилось. Киллер успел сделать только два выстрела. Я даже не знала, что второй попал в руку, для жизни это не опасно. Мне нужно было только снять с предохранителя, в целях самообороны ношу патрон в патроннике. Если бы не патрон в патроннике, то я бы не успела ничего сделать. Он развернулся и прекратил стрельбу и начал тянуться ко мне до пистолета, я резко откинулась и легла, ногой резко и сильно толкнула в лицо. Он отлетел к лобовому стеклу машины. Сняла с предохранителя, сделала серию выстрелов, пока у меня не заклинило гильзу», – поделилась подробностями Окуева.

Она отметила, что рада тому, что киллер остался жив. «Но это не моя заслуга. Если бы у меня не заклинило гильзу, то я бы выпустила весь магазин и у него было бы очень мало шансов», – добавила Окуева.

«То, что он жив – это чудо. Это важно не только для всей политики, но и с геополитической точки. Россия засылает своих террористов и диверсантов по всему миру, он работал и в Австрии. Он работает сейчас в Украине, этот человек пыталась отработать в Украине. Абсолютно нет гарантий того, что массовые теракты во Франции или еще где-то происходили, их вполне могут создавать такие же люди, это профессионалы и беспринципные, которым нет разницы убить, кого заказали, или совершить нападение на толпу», – считает жена раненого добровольца Осмаева.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.