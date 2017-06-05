В случае возобновления сотрудничества с «Газпромом», цена российского газа для Украины будет ниже той, которую сейчас «Нафтогаз» платит европейским компаниям. Об это в эфире 5 канала заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он пояснил, что решение Стокгольмского арбитража кардинально меняет формулу цены на газ. Но говорить об окончательных цифрах ни российская, ни украинская стороны не могут до обнародования окончательного решения трибунала.

«Формула кардинально изменена. Она будет и есть уже сейчас не только меньше той цены, которую от нас требует «Газпром». Но она и меньше, чем та цена, которую сейчас Украина платит за газ, который мы покупаем с европейского направления. То есть из всех возможных цен газа на украинском рынке, и формула, которую получили мы, сейчас является наименьшей», – отметил он.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».