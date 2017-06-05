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В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Вчера днем ​​российско-террористические бандформирования относительно снизили свою огневую активность на отдельных участках линии разграничения сторон, однако уже с наступлением сумерек боевики значительно повысили интенсивность и разрушительный характер своих вооруженных провокаций вдоль всего фронта. На протяжении прошедших суток пророссийские НВФ 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе 9 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение», – говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении вчера днем ​​было горячее всего. Эпицентром вражеской активности был поселок Водяное, опорные пункты сил АТО вблизи которого противник несколько раз обстреливал из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов. Также вчера из пехотного вооружения боевики вели огонь по нашим позициям у Талаковки, Марьинки, Гнутово и Лебединского. А из 82-мм минометов - неподалеку Красногоровки и Широкино. Уже вечером в районе Водяного бандиты применили вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы. А по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Красногоровке, около 21:30 незаконные вооруженные формирования интенсивно били из танковых орудий. Всего за минувшие сутки на данном направлении зафиксировано 28 фактов применения боевиками оружия.

На донецком направлении, по данным штаба, незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовал гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из минометов калибра 82 мм оказались наши опорные пункты в районе Верхнеторецкого, Опытного и Троицкого. Из окрестностей временно оккупированной Горловки боевики вели огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ВС Украины у Зайцево.

На луганском направлении после относительного затишья днем ​​пророссийские бандформирования существенно активизировались уже с наступлением сумерек. В частности, до конца суток оккупанты неоднократно били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО, которые расположены у Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского. Кроме того, боевики обстреливали из пехотного вооружения укрепления украинских защитников у Станицы Луганской и Новозвановки. На этом направлении произошло 20 вражеских обстрелов.
ForUm

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