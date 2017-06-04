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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в ходе конфликта в садоводческом товариществе в Тверской области. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек: двух женщин и шести мужчин», - сообщила она.

«По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе «50 лет Октября» на одном из мероприятий в результате бытового конфликта», - сообщила представитель СК.

В управлении МВД по Тверской области сообщили, что убийство совершил москвич после застолья, сообщает ТАСС

«Ночью 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме в дачном кооперативе. В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли восемь человек», - сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Полицейские установили, что ружье, из которого было совершено убийство, зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому.

Как сообщили в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был электриком.

Личности жертв конфликта пока не установлены, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В настоящее время личности погибших в результате конфликта устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа», - уточнили в полиции.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России. На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК.
ForUm

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