В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще пятеро бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Российско-террористические бандформирования не прекращали вести огонь по подразделениям украинских защитников, расширив арсенал запрещенного Минскими договоренностями вооружения и прибегая к все более коварным действиям в отношении местных жителей и инфраструктуры прифронтовых территорий. Так, в течение минувших суток противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, дважды - по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстрелял важный объект инфраструктуры», – говорится в сообщении.

На приморском направлении вчера зафиксировано больше всего случаев применения боевиками оружия против подразделений украинской армии - 36 обстрелов. Из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов пророссийские бандформирования неоднократно били по нашим укреплениям в районе Богдановки. Из такого же вооружения, а также из артиллерии калибра 122 мм, захватчики били вблизи Чермалыка. По позициям ВСУ у Красногоровки наемники вчера вечером совершили интенсивный обстрел из танковых орудий, вооружения БМП и другого вооружения. Не утихали обстрелы и на других участках этого направления. В частности, вблизи Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Талаковки противник систематически открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. А отдельные наши опорные пункты в окрестностях Марьинки и Красногоровки были обстреляны бандитами из 82-мм минометов.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз вчера открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовал 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. В районе Верхнеторецкого и Зайцево боевики также били по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм. Возле Новолуганского, что на Светлодарской дуге, бандиты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского - из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, вчера вечером российско-террористические бандформирования в который раз обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию. Обстоятельства и последствия этого обстрела выясняются.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования противником оружия. Поздно вечером боевики из миномета калибра 120 мм открывали огонь по позициям ВС Украины в районе Новоолександровки. В течение дня под вражескими обстрелами из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно оказывались наши укрепления вблизи Новозвановки, Малинового, Крымского и Станицы Луганской. Неподалеку Станицы Луганской и Крымского бандиты также применяли против украинских воинов вооружение БМП.

Напомним, 3 июня незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-миллиметровых минометов школу и жилые дома в Красногоровке, в результате чего была ранена местная жительница.