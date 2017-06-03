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Сегодня, 3 июня, во Львове прошла церемония прощания с кардиналом Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром.

После литургии тело покойного перенесут в храм Святого Михаила, позже этого похоронный кортеж отправится в Киев. 4 июня кортеж с телом Блаженнейшего Любомира прибудет в Киев в Патриарший собор Воскресения Христова, сообщает УНИАН.

В Киеве 5 июня кардинала Любомира похоронят в Патриаршем соборе.

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку.

 
ForUm

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