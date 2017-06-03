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Состояние добровольца АТО Адама Осмаева, на которого накануне было совершено покушение, улучшилось. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Амина Окуева.

«Только что говорили с Adam Osmaev по телефону! Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления легкого, а потом и бегать», – отметила она. 

«Обычно это он всегда меня заставляет бегать, отжиматься и холостить с пистолетом и автоматом, а теперь тренерскую функцию какое-то время до восстановления Адама придется выполнять мне. Хотя расслабляться все еще рано – первые трое суток после такой травмы в любом случае опасны, но все равно я уже переживаю намного меньше», – подчеркнула Окуева.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.
ForUm

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