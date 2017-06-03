Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2026-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Закон направлен на совершенствование механизма правового регулирования общественно-правовых отношений, возникающих при реализации права на образование для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины, создание для таких лиц дополнительных возможностей по вступлению на обучение в высшие учебные заведения.

Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и получивших документ об общем среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения (научных учреждений) Украины.

Согласно документу, размер квоты для приема лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, в высшие учебные заведения, расположенные на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа и распределяется между указанными вузами в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Как ранее сообщал ForUm, данный закон был принят Верховной Радой 16 мая.