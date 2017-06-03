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В аэропорту «Киев»  пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта задержали россиянина, который находился в международном розыске за возможную причастность к террористической деятельности, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, произошло срабатывание базы данных Интерпол», – говорится в сообщении.

Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности. По данному факту проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
ForUm

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