В аэропорту «Киев» пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта задержали россиянина, который находился в международном розыске за возможную причастность к террористической деятельности, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, произошло срабатывание базы данных Интерпол», – говорится в сообщении.
Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности. По данному факту проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
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