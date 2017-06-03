Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала начальника отдела Межрегиональной таможни Государственной фискальной службы Украины во время получения взятки в размере 60 тыс. долл. и 10 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики Нацполиции, в рамках контроля по ч. 3 ст. 368 УК, задержала начальника отдела Межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения очередного месячного сбора неправомерной выгоды от должностных лиц Львовской таможни в размере 60520 долларов США и 10 тыс. грн», – отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что эта должность была создана центральным офисом ГФС именно для борьбы с коррупцией местных таможенников.

«Военная прокуратура доказала: взятки собирают и первые и вторые. Правительство должно осуществить системные изменения всей таможенной службы», – подчеркнул Луценко.