На сегодня общая численность группировок вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму составляет примерно 60 тысяч человек, а в перспективе численность российских военнослужащих на полуострове может вырасти до 100-120 тысяч. Соответствующую оценку представили эксперты фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, Юрий Смелянский, Татьяна Гучакова и Ольга Корбут.

В то же время, по мнению специалистов, на радикальное изменение военно-стратегического баланса в регионе повлияла не столько численность военнослужащих, сколько ударный ракетный потенциал и средства его доставки, сконцентрированные на территории Крыма за период его оккупации, сообщает ZN.UA.

«Фактически в центре Черного моря — на Крымском полуострове — РФ создала и продолжает быстро наращивать так называемую Зону запрета доступа — A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial zone), то есть защищенную сферу, в которую войска противника не могут попасть без риска понести неприемлемый урон», – говорится в статье.

Эксперты отмечают, что «защищенная сфера» с центром в Крыму образована разными типами современных оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутного и морского базирования («Искандер» и «Калибр»), береговых противокорабельных комплексов («Бастион» и «Балл»), ракетных комплексов ПВО (С-300, С-400, Бук-2М, «Панцирь»), комплексов радиоэлектронной борьбы и т.п.

Авторы указывают, что ракеты комплексов «Искандер», «Калибр» и «Бастион» способны нести ядерную боевую часть. «Эта сфера не только накрывает цели в прибрежных районах всех черноморских стран, но и может достигать цели на территории стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Болгарии, Грузии, Армении и Азербайджана, Греции, включительно с островом Крит, всех балканских стран, Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля, Ирана и Ирака, побережья Египта, юга Италии», – подчеркивают специалисты.

Аналитики с большой вероятностью предполагают наличие на территории Крыма ядерных боеголовок для морских и береговых ракетных комплексов.

Напомним, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что РФ завезла на территорию оккупированного Крыма шесть ядерных боеголовок.

В то же время украинская разведка не имеет подтвержденных данных относительно ввоза в Крым ядерного вооружения.