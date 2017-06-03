Сегодня ночью в Деснянском районе Киева в результате пожара на территории частной автостоянки сгорели три автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 03:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки по ул. Данькевича, 16/1, в автомобиле произошел пожар.

«К месту вызова немедленно были направлены спасатели 43-й и 13-й государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортны средства. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание», – подчеркнули в ведомстве.

Причины возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.