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Сегодня ночью в Деснянском районе Киева в результате пожара на территории частной автостоянки сгорели три автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 03:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки по ул. Данькевича, 16/1, в автомобиле произошел пожар.

«К месту вызова немедленно были направлены спасатели 43-й и 13-й государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортны средства. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание», – подчеркнули в ведомстве.

Причины возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
ForUm

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