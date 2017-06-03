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Вчера, 2 июня, Винницкий городской суд арестовал на 60 суток 45 участников конфликта со стрельбой в селе Метановка Теплицкого района, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что ходатайство на избрание меры пресечения рассматривались одновременно в нескольких залах заседаний Винницкого городского суда Винницкой области.

«45 задержанным по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога», – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции Винницкой области Юрий Педос, подавляющее большинство задержанных - молодые люди, которые через посредника одного из предпринимателей из Кропивницкого трудоустроились охранять территорию и имущество зернохранилища. Им пообещали немалый заработок. В результате - вместо денег им грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 31 мая в селе Метановка вооруженные люди на территории зернотока, который охраняли местные жители, спровоцировали конфликт и начали стрельбу. В результате чего шесть человек получили ранения.

Полиция задержала более 40 вооруженных участников конфликта.
ForUm

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