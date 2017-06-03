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В Украине должны перестать врать о том, что медицина бесплатная. Об этом сказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге после заседания Национального совета реформ.

В ответ на вопрос, предусматривает ли медреформа частично платную медицину и о каких суммах идет речь, Супрун сказала: «Сейчас в законопроекте предусмотрено, что каждый год Кабмин будет определять, какие услуги будут предоставлены и каким является финансирование, чтобы оплачивать те услуги...».

Она подчеркнула, что украинцам стоит прекратить врать, что медуслуги бесплатные, сообщает 112 Украина.

«Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все... Мы сейчас предлагаем систему, где у каждого из нас есть гарантированно первичное звено, экстренно медицинскую помощь и паллиативную помощь бесплатно. Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств. Если можете заплатить, то заплатите. Если нет, будут субвенции, субсидии, уже есть госпрограмма для бойцов АТО, частная страховка. Мы должны перестать врать и говорить правду. Мы должны создать систему, где люди не должны продавать машины и квартиры и финансово быть разрушены, потому что они заболели», - сказала Супрун.

Напомним, Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.
ForUm

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