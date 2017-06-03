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Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию, предложенную США. Она предусматривает введение санкций против предполагаемого главы разведки страны, 13 других чиновников и 4 организаций.

Санкции предполагают запрет на въезд в страны ООН и заморозку счетов по всему миру. «Совет безопасности посылает Северной Корее ясное сообщение: прекратите запуски баллистических ракет или столкнетесь с последствиями», - заявила постпред США при ООН Никки Хэйли, сообщает Би-би-си.

Зам постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что «сейчас как никогда важно искать политическое решение» проблемы КНДР.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне «агрессивной политики США».

Напомним, 29 мая Северная Корея провела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря. Пхеньян назвал его успешным. Это было уже третье за последние дни испытание баллистических ракет.

 
ForUm

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