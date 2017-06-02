На борту самолета «Львов-Стамбул» в международном аэропорту «Львов» бомбу не обнаружили.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в Twitter.
«В 14:30 закончена проверка самолета «Львов-Стамбул», взрывных устройств не обнаружено. Дополнительно идет проверка багажа в отдельном помещении», - отметил он.
Напомним, сегодня, 2 июня, киевлянка сообщила о бомбе на борту самолета «Львов-Стамбул», экипаж и пассажиры эвакуированы.
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