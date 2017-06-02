также в разделеОбщество
Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Гузара 3
Бомбу в самолете «Львов-Стамбул» не нашли 10
Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях 12
У Королевской – ожог глаза и частичная потеря зрения 23
Бывший сотрудник Шустер Live объяснил, как киллер вышел на Окуеву 26
Йованович: США ищут возможности для оказания поддержки Украине 21
Глава «Автомобильных дорог Украины» ушел в отставку 27
В Украине с начала года выдали более миллиона биопаспортов 15
Суд назначил экс-руководителю «Миранды» залог в почти 1 миллион 16
В России опубликовали список звездных гастролеров из Украины 184
Стрелявший в Осмаева налаживал контакты с Ляшко 77
В Одессе Королевскую облили зеленкой 64
Стычки в Днипре: Материалы по 4 полицейским направлены в прокуратуру 20
Геращенко: Стрелявшего в Осмаева «журналиста» опознал украинский политик 61
Суд отказался изменить меру пресечения Насирову 45
В Украине вынесли первый приговор за нарушение законов ведения войны 72
Окуева о киллере: На его совести много убийств чеченцев 62
Еще одни киевлянин отравился вяленой рыбой 36

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в одном из отделений Нацполиции в Горностаевском районе Херсонской области по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в СБУ обратился местный житель, который передал правоохранителям флэш-накопитель. На носителе хранился документ с грифом совершенно секретно.

Оперативники спецслужбы установили, что «флешка», на которой к тому же запрещено хранить секретную информацию, принадлежит одному из сотрудников полиции.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного преступления.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года