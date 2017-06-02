Бывший гостевой редактор «Савик Шустер Студии» Алексей Стукало подтвердил, что предоставил контакты Амины Окуевой киллеру, который совершил покушение на ее мужа Адама Осмаева. Об этом он написал в Facebook.

«По поводу заявления Амины Окуевой могу сообщить следующее. Действительно, 22 мая ко мне обратилась помощник Савика Шустера Неля Шелякина с просьбой предоставить контакт Окуевой. Действительно, 22 мая Амина обратилась ко мне с вопросом о том, принимал ли какой-то Алекс Вернер ее контакты на студии Шустера. И я действительно ответил утвердительно. Потому что это была правда», - рассказал он.

Стукало заверил, что не давал Окуевой никаких рекомендаций по поводу «журналиста».

«26 мая Окуева спросила у меня через «Фейсбук», знаю ли я, кто такой Вернер. Но я ей не ответил вообще, потому что был занят, а потом элементарно забыл. Так что никаких рекомендаций по Алексу Вернеру я никому не давал и не мог дать, так как с ним никогда не общался. Контакты Амины Окуевой меня попросила именно Неля Шелякина», - рассказал он.

Ранее бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева сообщила, что киллеру ее порекомендовали журналисты Шустер Live.

«Он (киллер. - Ред.) сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему меня порекоммендовали журналисты Шустер Live», - сообщила Окуева.

Она отметила, что единственный, с кем она общалась из Шустер Live и с кем у нее сохранился контакт, это Алексей Стукало. По ее данным, раньше он был гостевым редактором, и у Окуевой сохранился его номер и контакт на Facebook, сообщает LIGA.net.

«Я написала ему смс, попросила подтвердить действительно ли это человек из французской газеты. Он подтвердил. В смс сказал «Так». Потом, после встречи у меня появились сомнения. Были импульсивные моменты. Я еще раз написала Алексею Стукало в Facebook, чтобы он более подробно объяснил», - заявила Окуева.

Напомним, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.