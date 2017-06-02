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Ривненский «Верес» в следующем году будет выступать в элите отечественного футбола, сообщает информационная служба клуба.

«Сегодня Народный Клуб получил соответствующий аттестат ФФУ, а также на собрании УПЛ официально вошел в перечень клубов украинской Премьер-лиги», - говорится  в сообщении.

Уже известно, что начнет новый чемпионат «Верес» в Мариуполе матчем против «Ильичевца» (базовая дата – 16 июля). Первую домашнюю игру горожане проведут против «Александрии» (ориентировочно - 22 июля).
ForUm

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