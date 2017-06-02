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Президент Петр Порошенко инициирует разработку законопроекта, положения которого должны стать залогом предоставления качественной медицинской помощи в селах страны.

Об этом он заявил на заседании Национального совета реформ, посвященном вопросу реформирования медицинской отрасли Украины, сообщает пресс-служба Главы государства.

«По моему поручению разработан соответствующий законопроект, который предусматривает качественно новые правила медицинской помощи на селе с использованием современных технологий», - сообщил Президент.

Порошенко констатировал, что сейчас в сельской местности, к сожалению, низкий уровень медицины. «Часто нет фельдшерско-акушерского пункта, а если он и есть, то получить там медицинскую помощь почти невозможно», - сказал он, отметив, что в городе пациенты имеют возможность выбирать не только врача, но и медицинское учреждение, в селах чаще наблюдается нехватка врачей в целом.

С целью исправления ситуации Порошенко и предложил разработать законопроект, который бы предусматривал качественное и современное медицинское обслуживание сельского населения, обеспечение лечебно-акушерских пунктов оборудованием, которое будет давать возможность в короткие сроки провести диагностику состояния пациента и оказания квалифицированной консультации и врачебной помощи. Также в документе должны быть пункты по обеспечению санитарной транспортировки больных в случае необходимости в уже определенные больницы, добавил он.

«Это будет часть нашего общего пакета медицинской реформы. Я его в кратчайшие сроки представлю, предложу Верховной Раде. Уверен, что у нас на сегодняшний день каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и Конституцией право на получение помощи», - отметил Порошенко.
ForUm

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