Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович.

«Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом. Очевидно, что ситуация на востоке является важной частью этого, и мы хотим оказывать поддержку, насколько это возможно. Секретарь Тиллерсон тщательно изучает все возможности», - подчеркнула Йованович, сообщает УНИАН.

При этом других подробностей она не предоставила.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.

Ранее сообщалось, что предложения президента США Дональда Трампа относительно бюджета на 2018 год включают замену грантов на развитие оборонной сферы ряда стран, в том числе Украины, на кредиты.